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    Синоптик рассказал, когда в Московскую область придут заморозки

    Синоптик Ильин: в начале ноября москвичей ждут первые заморозки

    Фото: РИА «Новости»

    В первых числах ноября в Москву и Московскую область придут заморозки. Об этом 360.ru сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

    По его словам, в эти дни температура опустится до -2 градусов.

    «К концу первой декады месяца в ночные часы местами температура опустится и до -2…-6 градусов», — рассказал эксперт.

    Ильин добавил, что также в первую декаду москвичей ожидает первый снег. К 10 ноября в регионе может образоваться снежный покров.

    Подробнее о том, какая погода ждет жителей и гостей региона в ближайшую неделю, а также о том, когда автомобилистам следует поменять резину, читайте в нашем материале.