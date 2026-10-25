Синоптик рассказал, когда в Московскую область придут заморозки

В первых числах ноября в Москву и Московскую область придут заморозки. Об этом 360.ru сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, в эти дни температура опустится до -2 градусов.

«К концу первой декады месяца в ночные часы местами температура опустится и до -2…-6 градусов», — рассказал эксперт.

Ильин добавил, что также в первую декаду москвичей ожидает первый снег. К 10 ноября в регионе может образоваться снежный покров.

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