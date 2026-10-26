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    Мошенники начали распространять вирус под видом радара ДПС

    Фото: РИА «Новости»

    Злоумышленники стали активно предлагать скачать приложение «ДПС радар. Топливо онлайн», внутри которого скрывается дроппер трояна ZlоуRAT. Об этом со ссылкой на ИБ-компанию F6 сообщил ТАСС.

    Злоумышленники уверяют, что приложение якобы позволяет в режиме онлайн видеть местоположение экипажей ГАИ, камеры для фиксации нарушений ПДД и наличие топлива на заправках. Также вредоносное ПО содержится в сервисах «Радар для БПЛА» и бесплатном «госВПН».

    Троян, распространяющийся под видом приложений, предназначается для сбора информации о пользователе и эксплуатации телефонных сервисов. Благодаря ему мошенники получают данные о контактах, входящих СМС и push-уведомлениях. Они также могут без ведома пользователя отправлять сообщения и USSD-команды, звонить.

    Ранее аферисты придумали новую схему обмана — они рассылают электронные письма с фиктивными досудебными претензиями на несколько миллионов рублей. Через сообщения мошенники заражают устройства жертв вредоносным ПО.

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