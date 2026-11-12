За два года в России снизилось потребление алкоголя на литр на человека

Россияне начали употреблять алкоголь в меньших количествах. В 2026 году этот показатель обновил рекордные значения, сообщило РИА «Новости» .

За последние 12 месяцев граждане России употребляли в среднем 7,42 литра чистого спирта на душу населения. Всего за два года алкоголя стали пить меньше на литр.

Эксперты зафиксировали этот результат по итогам октября. За два прошедших года взрослый житель страны уменьшил объем потребления алкоголя на один литр.

Примерно такой же уровень показывала статистика ровно 30 лет назад. Однако за те годы доступны только данные по проданному по лицензии алкоголю. Они не учитывают нелегальный рынок, который процветал в начале 1990-х.

Сейчас же цифры отражают реальную картину точнее. Фактически весь алкоголь на прилавках российских магазинов сертифицирован.

Из статистики следует, что в 2026 году один москвич в среднем выпил 4,5 литра спиртного. На литр больше пили петербуржцы.

Лидируют по данному показателю три российских региона. Житель Новосибирской области за год потребил почти восемь литров алкоголя. На литр больше выпили в Татарстане, почти столько же — в Свердловской области.

ВОЗ же считает относительно безопасной нормой потребление не более восьми литров чистого спирта на взрослого человека в год.

Ранее эксперт Андрей Московский объяснил 360.ru, почему россияне переходят на менее крепкий алкоголь.