Глава Росфинмониторинга рассказал о возвращении выручки экспортерами

Российские экспортеры возвращают в страну 99,5% валютной выручки, причитающейся за поставленную продукцию. При этом 87% расчетов по внешнеторговым операциям уже проводят в национальных валютах, рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

По словам главы ведомства, таких показателей удалось добиться благодаря контролю за движением экспортных платежей. Чиханчин отметил, что валютный мониторинг стал одной из задач, поставленных перед службой.

«Мы взяли на контроль экспортеров — возвращение валютной выручки 99,5% тех средств, которые должны вернуться за реализацию продукции», — сказал Чиханчин.

При этом обязательную продажу валютной выручки правительство отменило в августе 2025 года. Решение объяснили укреплением рубля и отсутствием проблем с валютной ликвидностью. Механизм репатриации и продажи экспортных доходов ввели указом президента в октябре 2023 года, после чего требования неоднократно смягчали.