Россиянам дали совет, что делать при оплате поддельной квитанции ЖКХ

Хрулев: если оплатили фальшивую платежку ЖКУ, то сразу звоните в банк

Россияне могут столкнуться с новой мошеннической схемой — подозрительными квитанциями ЖКХ. Если это произошло и они их оплатили, то следует немедленно сообщить об этом в банк и попросить остановить платеж, рассказал РИА «Новости» вице-президент «Силы диалога» Дмитрий Хрулев.

«Сотруднику следует назвать сумму, время и номер операции из чека. В обращении нужно сообщить, что платеж сделан из-за обмана, и попросить остановить его либо начать возврат», — уточнил он.

Хрулев добавил, что в банке зарегистрируют обращение. Кроме того, необходимо сохранить номер обращения вместе с чеком и фотографией квитанции.

Он отметил, что банк может отменить платеж в одном случае — деньги пока не списаны. Если же они уже зачислены, то кредитное учреждение направит запрос в банк получателя и попросит вернуть сумму.

Помимо этого, следует подать заявление в полицию, получив подтверждение, что оно зарегистрировано. Этот документ также понадобится для возврата денег.

Хрулев напомнил, когда банк может возместить гражданину понесенные расходы. Это в том случае, если реквизиты получателя находились в базе Банка России о мошеннических операциях, а банк провел платеж, нарушив защитные меры.

Ранее МВД России предупреждало, что аферисты распространяют фальшивые квитанции с QR-кодами для оплаты ЖКУ, штрафов ГИБДД и налогов.