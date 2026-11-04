Сегодня 12:28 От Подмосковья до Китая. Как русская матрешка завоевала мировой рынок Фото: mos.ru Тренды

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Матрешка давно перестала быть просто российским сувениром. Сегодня это узнаваемый символ России, который производят в промышленных масштабах и продают по всему миру. Подробнее о производстве и истории матрешек — в материале 360.ru.

Где в России делают матрешек Основные центры производства традиционной русской матрешки исторически сосредоточены в нескольких регионах. Классическим местом промысла считается Сергиев-Посад в Московской области — именно здесь в конце XIX века была создана первая русская матрешка, и сегодня там продолжают работать мастерские и фабрики, сохраняющие каноническую роспись. Второй крупный центр — город Семенов в Нижегородской области, где сложилась своя школа росписи: семеновская матрешка отличается яркими цветами, крупными букетами и обязательным платком с узором. Производством занимаются как крупные фабрики народных промыслов, так и частные мастерские и индивидуальные художники, что делает российский рынок матрешек достаточно разнообразным по стилю и цене.

Матрешка выходит за пределы России Значимость матрешки как культурного символа привела к тому, что ее производство освоили и за рубежом. Самый показательный пример — небольшой китайский поселок Имяньпо в провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией. Как рассказали в беседе с РИА «Новости» мастера поселка, тут почти полвека занимаются изготовлением традиционных русских матрешек, и местная продукция занимает порядка 90% китайского и зарубежного рынков. При населении около 15 тысяч человек почти каждый пятый житель поселка занят в этом производстве.

Фото: РИА «Новости»

Матрешки из Имяньпо продают по всему Китаю и экспортируют в другие страны, в том числе через Amazon. Особой популярностью они пользуются в странах Юго-Восточной Азии, а для покупателей из Дубая местные фабрики разрабатывали отдельные модели и выполняли крупные заказы.

Что такое русская матрешка Русская матрешка — это разъемная деревянная расписная кукла, внутри которой находятся несколько кукол меньшего размера, вложенных одна в другую. Традиционно матрешку изготавливают из липы или березы, вытачивают на токарном станке и расписывают вручную. Классическая русская матрешка изображает женщину в сарафане и платке, хотя современные варианты могут быть самыми разными — например, в виде персонажей мультфильмов. Несмотря на то, что разъемные куклы существуют и в других культурах, включая японские прототипы, именно русская матрешка стала всемирно узнаваемым символом России. Сегодня ее воспринимают одновременно как традиционный народный промысел, туристический сувенир и объект коллекционирования.