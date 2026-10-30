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    Школьник шокировал МВД подписью в паспорте и попал под прицел Мизулиной

    Мизулина оценила подпись-мем школьника в паспорте и вспомнила Русь

    Фото: РИА «Новости»

    Четырнадцатилетний российский школьник при оформлении своего первого паспорта подписался мемом. На ситуацию уже обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, свой комментарий она опубликовала в личном телеграм-канале.

    Судя по снимку, фото паспорта Мизулина нашла в одной из социальных сетей. Выложил его брат школьника — он хотел посмотреть, какую подпись выберет юноша.

    Мальчик подписался цифрами, «67». Это популярный мем, особого смыслового значения у него нет, школьники по всему миру используют его скорее как сигнал «свой — чужой».

    Мизулиной показалось, что подпись юноши напоминает традиции Руси. В тот период, когда многие жители страны не умели писать.

    «Когда-то давно на Руси люди не умели писать и читать, поэтому ставили „крестик“ вместо подписи. Ничего нового», — написала активистка.

    С необычным паспортом школьнику придется ходить еще шесть лет. Новый документ он получит только в 2032 году.

    В последние годы российские школьники предпочитают использовать абсурдные мемы. Что значат самые смешные из них, ранее рассказывал 360.ru.

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