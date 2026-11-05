Жительница Ганы по радио пригрозила проклясть мужа из-за его измен

Жительница Ганы заявила в радиоэфире, что хочет проклясть мужа после того, как узнала о его любовницах и детях от других женщин. Об этом рассказал портал GhanaWeb .

Женщина дала интервью радиостанции Oyerepa FM. Она рассказала, что полюбила будущего мужа, когда тому не хватало денег, поддержала его и дала ему крупную сумму.

Они поженились, однако позже женщина узнала, что у супруга были другие отношения и дети от любовниц. По ее словам, деньги он потратил на них, а не на то, чтобы поправить свое положение. Жена призналась, что какое-то время продолжала помогать мужу, но затем решила проклясть его.

«Я наложу на него проклятия, чтобы сделать импотентом и лишить возможности иметь детей», — заявила она в прямом эфире.

Ранее писатель Александр Широкорад призвал не воспринимать всерьез разговоры о «проклятии детей Сталина». Он назвал такую формулировку преувеличением и отметил, что судьбы детей советского лидера складывались по-разному.