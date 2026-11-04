Названы самые высокооплачиваемые профессии в Москве

Самой высокооплачиваемой в Москве стала профессия программиста Java

Программисты Java, продукт-менеджеры и бизнес-аналитики по итогам октября заняли первые места в рейтинге наиболее высоко высокооплачиваемых профессий Москвы. Об этом РИА «Новости» сообщили в сервисе SuperJob.

Медианный заработок Java-разработчиков достиг 340 тысяч рублей в месяц. У продукт-менеджеров этот показатель составил 330 тысяч рублей, у бизнес-аналитиков — 250 тысяч.

В первую пятерку также вошли инженеры строительного контроля с медианной зарплатой 200 тысяч рублей и водители большегрузов, получающие 190 тысяч рублей.

Наиболее заметный годовой рост доходов аналитики зафиксировали у специалистов по розничному кредитованию: их медианная зарплата увеличилась на 23%, до 135 тысяч рублей.

На 17%, до 140 тысяч рублей, выросли заработки токарей-расточников и специалистов по взысканию задолженности.