Флорист объяснил, какие шишки выбрать для декора

Сосновые шишки могут стать основой для зимнего венка или интерьерного украшения. Чтобы лесная находка подошла для декора, важно обратить внимание на ее зрелость и состояние. Об этом 360.ru рассказала флорист-декоратор Ирина Бондаренко.

«Шишки можно собирать, когда они оказались на земле. Как правило, к этому времени они готовы, зрелые, сухие и подходящие для сбора», — рассказала флорист.

Понять, что шишка созрела, помогут раскрытые чешуйки. Однако перед тем, как использовать природный материал для рукоделия, его стоит просушить. Обычно на это хватает одного дня. Если нужно ускорить процесс, шишки можно положить на батарею или прогреть в духовке при минимальной температуре.

Из сосновых шишек можно сделать венок не только для интерьера, но и для улицы. В этом случае в качестве основы флорист посоветовала выбирать сено или тонкие ветви, чтобы изделие выдержало зимнюю непогоду.

Подробнее о том, как подготовить шишки и украсить ими дом, читайте в материале 360.ru.