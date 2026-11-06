Российские школьники назвали самые необычные желанные профессии

Без ограничений в деньгах школьники в РФ выбрали бы профессии учителя и артиста

При отсутствии ограничений в финансах российские школьники чаще всего отдавали бы предпочтение профессии учителя, артиста, флориста или врача. На это указал опрос платформы «100-балльный репетитор», результаты которого оказались в распоряжении ТАСС .

По данным исследования, при выборе профессии подростки больше всего склонялись к инженерно-строительной сфере (26%), медицине (19%), а также IT (14%).

«Но если бы деньги не имели значения, то школьники выбирали бы профессии педагога (8%), артиста (5%), флориста (4%), врачей (4%) и психолога (3%)», — сказано в исследовании.

Перечень нестандартных профессий мечты дополнили шаман, актер озвучки, сотрудник котокафе, шофер такси, стример, волонтер и лесник. Исследование проводили посредством онлайн-анкетирования. В выборку вошли 3 000 учеников 9-11 классов из разных регионов страны.

Ранее эксперт Минпросвещения России Анна Ермолаева призвала родителей не навязывать детям готовые решения при выборе профессии.