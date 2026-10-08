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    Ветеринар Уражевский посоветовал играть с питомцами до двух часов в день

    Кинолог, ветеринарный врач Владимир Уражевский рекомендовал уделять играм с кошками и собаками от получаса до двух часов ежедневно. При нехватке времени специалист посоветовал отложить приобретение питомца, сообщает «Абзац».

    Уражевский пояснил, что единых утвержденных норм продолжительности игр нет. Обычно владельцы проводят с животными столько времени, сколько могут, однако и кошки, и собаки нуждаются в большом внимании.

    Особенно важно взаимодействовать с питомцем в возрасте двух-трех месяцев: в этот период формируется его характер. Общение должно включать не только ласку, но и развивающие игрушки.

    Ветеринар посоветовал общаться с животным утром во время завтрака или после возвращения с работы. Если времени не хватает, лучше дождаться изменения жизненных обстоятельств — например, когда подрастут дети или владелец выйдет на пенсию.

    По словам специалиста, частое отсутствие хозяина дома приводит к тому, что питомец страдает от скуки и дичает. Игры с кошкой организовать несколько проще: их можно совмещать даже с просмотром телевизора.

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