Рассылку о взятых кредитах запустят на «Госуслугах» в 2027 году
Банк России: уведомления о кредитах начнут приходить на «Госуслуги» в 2027 году
Банки и микрофинансовые организации с 1 октября 2027 года начнут оперативно передавать сведения о потребительских кредитах и займах в бюро кредитных историй. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.
Бюро кредитных историй после получения данных направят информацию в личный кабинет заемщика на «Госуслугах». Уведомления охватят также кредитные карты.
Новая система позволит гражданам быстрее узнавать о появившихся долговых обязательствах и при необходимости отказываться от кредита в период охлаждения.
Такая возможность предусмотрена, в частности, если заем оформили мошенники или человек получил его импульсивно.
В уведомлении также укажут индивидуальные условия договора, процентную ставку, сумму задолженности либо лимит по кредитной карте и срок возврата.
Если сумма кредита превышает 50 тысяч рублей, банк или МФО сообщат о возможности отказаться от займа и укажут период для обращения с точностью до минуты.
Кроме того, новые правила ЦБ ограничат неплательщикам алиментов доступ к кредитам.