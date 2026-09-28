Генконсул Черкашин заявил о росте интереса австрийцев к поездкам в Россию

У австрийцев наблюдается устойчивый рост заинтересованности в посещении России. Об этом заявил генконсул в Зальцбурге Дмитрий Черкашин в беседе с РИА «Новости» .

«Динамика стабильно нарастающая», — сказал он.

Так Черкашин ответил на вопрос об изменении количества австрийцев, запросивших визу.

Еще в августе посол России в Вене Андрей Грозов заявил журналистам, что примерно 50 граждан Австрии воспользовались указом президента России Владимира Путина о поддержке носителей традиционных российских духовно-нравственных ценностей и перебрались в Россию. Больше всего заявок пришлось на период, когда указ только вступил в силу в 2024 году.

Ранее Дмитрий Черкашин рассказал, как уехавшие в Германию россияне нашли путь на родину через Австрию.