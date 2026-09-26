Lida и Крис Хан записали фит для «Фандом Феста» от «ВКонтакте»

Российский исполнитель Lida и корейско-американский рэп-артист Крис Хан записали официальную песню «Фандом Феста» от «ВКонтакте». Трек «Она любит k-pop» вышел на стриминговых сервисах 25 сентября, сообщила пресс-служба VK.

Композиция объединила темы молодежной культуры, кей-попа и интернет-трендов. Артисты использовали в песне русский, корейский и английский языки.

«Очень жду выхода трека для „Фандом Феста“. Это отличная возможность показать себя с другой стороны и опробовать стиль в чем-то новом», — рассказал Крис Хан.

Впервые исполнители представят композицию на сцене фестиваля 10 октября. Lida и Крис Хан также выступят с сольными сетами и проведут автограф-сессии.

Крис Хан гастролирует по разным странам, участвует в телевизионных шоу и владеет русским и еще тремя языками. В 2024 году он уже выступал на «Фандом Фесте». Его дебютный EP выйдет 8 октября, а глобальной дистрибуцией релиза займется компания YG+.

«Фандом Фест» пройдет 10 и 11 октября на «ЦСКА Арене» в Москве. В программе заявлены выступления артистов из Южной Кореи и Китая, кинопремьеры, встречи с писателями и режиссерами, игровая зона Arknights: Endfield и конкурсы косплея и танцевальных каверов.