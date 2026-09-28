Юрист Пронина объяснила, можно ли переписать рассрочку на бывшего супруга

Юрист Пронина рассказала, что будет с платежами за квартиру после развода

После развода бывшие супруги могут договориться о дальнейшем порядке платежей за приобретенное имущество, однако для изменения стороны договора с застройщиком потребуется его согласие. Об этом 360.ru рассказала кандидат юридических наук, старший преподаватель юридического факультета Финансового университета при правительстве Марина Пронина.

«Получить согласие у застройщика о перераспределении платежей можно в случае изменения сторон по договору. Сделать это достаточно сложно. Лучше договориться самостоятельно об оплате ипотеки и порядке раздела имущества», — заявила эксперт.

Юрист также обратила внимание на разницу между рассрочкой и банковским кредитом. В первом случае договорные отношения возникают с продавцом, тогда как кредит заключается с банком.

Подробнее о том, можно ли разделить рассрочку после развода и кому достанутся приобретенные в браке квартира или бытовая техника, — в нашей статье.