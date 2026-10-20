Ветеринар Сиротина объяснила, почему собаки полнеют в холодное время года

В холода собаки меньше двигаются, но едят по-прежнему и набирают лишний вес. Ветеринарный врач, зоопсихолог Ангелина Сиротина рассказала, как скорректировать питание и сохранить активность питомца, сообщает Sputnik .

По словам Сиротиной, при ожирении жир накапливается вокруг внутренних органов, в том числе сердца и печени. Животному становится трудно двигаться, появляется одышка. Врач рекомендовала следить за привычной формой собаки и при наборе веса пересмотреть ее питание.

Можно подобрать менее калорийный корм. Если владелец оставляет прежний, порции следует уменьшать очень постепенно, чтобы собака не испытывала пищевой стресс. В рацион также можно добавить тыкву, кабачок или морковь.

Даже в холодную погоду важно продолжать прогулки и больше играть с питомцем. Пожилых и бесшерстных собак, которые неохотно выходят на улицу, Сиротина посоветовала поощрять лакомством после прогулки.

Для защиты от холода можно использовать специальные комбинезоны. Врач рекомендовала выбирать эластичные модели, которые не сковывают движения и позволяют собаке свободно бегать и прыгать.