Конференция по социальной архитектуре пройдет в Петербурге 23–24 октября

В Санкт-Петербурге 23–24 октября пройдет II Международная научно-практическая конференция «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений». Участниками мероприятия станут свыше 600 ученых, экспертов и практиков из более чем 30 стран.

Главная тема конференции — субъектность, а также способности человека, общества и государства самостоятельно определять свое будущее и защищать выбор.

«Сегодня главный вопрос для любой страны — сохранит ли она способность сама определять свое будущее», — сказал профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Володенков.

В программе запланировали шесть тематических сессий и круглые столы.

Мероприятие состоится в Музейно-выставочном центре «Россия — моя история». Организаторами выступили АНО «Экспертный институт социальных исследований», Институт социальной архитектуры Президентской платформы «Россия — страна возможностей» и СПбГУ.