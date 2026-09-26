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    Ura.ru: суши и роллы стали повседневной покупкой в магазинах у дома

    Покупатели все чаще берут суши и роллы не для особого случая, а как обычную готовую еду. Спрос на них растет вместе со всей категорией, передает Ura.ru.

    Председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов рассказал, что что суши и роллы становятся привычной покупкой, в том числе в магазинах у дома.

    По словам Богданова, категория готовой еды в целом растет примерно на 30%. В первом полугодии 2026 года у отдельных торговых сетей продажи готовых блюд в натуральном выражении увеличились на 48%, сообщает RT.

    Спрос на классические роллы остается стабильным, но покупатели все чаще пробуют новые вкусы. Среди популярных позиций в торговых сетях Богданов назвал «Калифорнию» и «Филадельфию», в том числе в виде запеченных суши-тортов.

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