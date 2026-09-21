Неуплату коммуналки и алиментов могут включить в долговую нагрузку

В долговую нагрузку могут включить неуплату ЖКУ и алиментов. Подробности сообщила газета «Известия» .

«В проекте Основных направлений развития финансового рынка на 2027–2029 годы… Регулятор предлагает не только передавать эти сведения в БКИ, но и обязать кредиторов включать их в расчет долговой нагрузки», — отметили авторы материала.

Учет этих сведений — просрочка по алиментам, коммунальным или другим имущественным обязательствам — увеличит долговую нагрузку клиента, что снизит его шансы на получение кредита. Также может уменьшиться размер доступного займа.

Неплательщиков алиментов можно проверить онлайн. Публичный реестр жителей, уклоняющихся от уплаты алиментов разместили на портале госуслуг. В базу данных попадают исключительно злостные нарушители.