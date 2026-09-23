«Лемана Про» возглавил экс-глава совета директоров Газтрансбанка Денис Исаев

«Ле Монлид» — основное юрлицо бывшего российского подразделения Leroy Merlin. Сейчас оно работает под брендом «Лемана Про».

Смена руководителя произошла 22 сентября. С сентября 2019 года компанию возглавлял Лоран Дефассье. В пресс-службе «Лемана Про» уточнили РИА «Новости», что он продолжит работу исполнительным директором.

Президент России Владимир Путин указом от 17 сентября передал во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент» все доли в ООО «Ле Монлид». До 2024 года организация называлась ООО «Леруа Мерлен Восток».

Ранее в компании Apple произошла смена генерального директора. С 1 сентября этот пост занял Джон Тернус, который ранее занимался разработкой аппаратного обеспечения.