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    «Лемана Про» возглавил экс-глава совета директоров Газтрансбанка Денис Исаев

    Фото: РИА «Новости»

    Генеральным директором ООО «Ле Монлид» назначили бывшего председателя совета директоров Газтрансбанка Дениса Исаева. Подтверждающий документ опубликовали на сайте ФНС России.

    «Ле Монлид» — основное юрлицо бывшего российского подразделения Leroy Merlin. Сейчас оно работает под брендом «Лемана Про».

    Смена руководителя произошла 22 сентября. С сентября 2019 года компанию возглавлял Лоран Дефассье. В пресс-службе «Лемана Про» уточнили РИА «Новости», что он продолжит работу исполнительным директором.

    Президент России Владимир Путин указом от 17 сентября передал во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент» все доли в ООО «Ле Монлид». До 2024 года организация называлась ООО «Леруа Мерлен Восток».

    Ранее в компании Apple произошла смена генерального директора. С 1 сентября этот пост занял Джон Тернус, который ранее занимался разработкой аппаратного обеспечения.