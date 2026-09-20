Колмозерское месторождение возглавило список богатейших залежей лития в России

Колмозерское месторождение остается главным источником лития на территории России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Министерство природы.

Мурманское месторождение — крупнейшее в стране. В его недрах скрыты свыше 1,7 миллиона тонн ценного элемента. Это около 40% совокупных запасов лития страны. Его осваивает совместное предприятие Росатома и «Норникеля».

В меньших количествах литий есть и в других регионах. В Тыве, на участке Угуг-Танзек, геологи разведали литиевые залежи на 665,5 тысячи тонн.

Третью строчку удерживает Гольцовое месторождение в Иркутской области. В четверку лидеров также попал Урикский участок в Бурятии, где находится свыше 367 тысяч тонн лития.

Литий специалисты прозвали «белым золотом». Его считают одним из самых востребованных ресурсов XXI века. Без этого металла невозможно производство аккумуляторов для электромобилей и современной техники.

Кроме того, литий активно применяют в атомной промышленности и в металлургии. Весной 2026 года в России впервые за 20 лет нашли новые залежи этого металла.