В Минприроды напомнили, что РФ занимает шестое место в мире по запасам меди

Россия занимает шестое место в мире по запасам меди. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минприроды.

Этот показатель в стране составляет 102,8 миллиона тонн.

По данным ведомства, наиболее крупное месторождения в России — Удоканское в Зайбальском крае (19, 6 миллиона тонн). На втором месте — Октябрьское в Красноярском крае (17,3 миллиона тонн). Третьим стало Талнахское в том же регионе (9,6 миллиона тонн). Четвертым — Песчанка на Чукотке — 8,63 миллиона тонн.

Недавно спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал медь «новым золотом». Вечером 22 сентября биржевая цена на медь на бирже Comex выросла до 6,903 доллара за фунт, что стало историческим максимумом.