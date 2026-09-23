360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В Минприроды напомнили, что РФ занимает шестое место в мире по запасам меди

    Минприроды: Россия занимает шестое место в мире по запасам меди

    Фото: РИА «Новости»

    Россия занимает шестое место в мире по запасам меди. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минприроды.

    Этот показатель в стране составляет 102,8 миллиона тонн.

    По данным ведомства, наиболее крупное месторождения в России — Удоканское в Зайбальском крае (19, 6 миллиона тонн). На втором месте — Октябрьское в Красноярском крае (17,3 миллиона тонн). Третьим стало Талнахское в том же регионе (9,6 миллиона тонн). Четвертым — Песчанка на Чукотке — 8,63 миллиона тонн.

    Недавно спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал медь «новым золотом». Вечером 22 сентября биржевая цена на медь на бирже Comex выросла до 6,903 доллара за фунт, что стало историческим максимумом.

    Читайте также

    Фейк: банки начнут требовать подтверждение происхождения средств на вкладах

    Названа максимально возможная пенсия по старости

    Sergey Elagin/Business Online

    Путин заявил, что рассчитывает на поставки МС-21 без задержек и срывов

    Риелтор объяснила популярность рассрочки на квартиры дорогой ипотекой

    Pogiba Alexandra/news.ru

    Юрист объяснил, что будет за неуплату налога на процент с вкладов

    Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Путин назвал российские вооружения уникальными и надежными

    Попова доложила Путину о значительном снижении продажи просрочки

    Ростех запустил в Москве уникальный производственно-технологический центр

    пресс-служба Ростех

    Мишустин заявил о переориентации торговли на Китай и Индию

    Минфин и ЦБ работают над механизмом действия российского стейблкоина

    ЦБ не рассматривал снижение ключевой ставки

    Президент Египта обратился к Путину с просьбой по зерну

    Zhang Tao/XinHua