Путин заявил, что рассчитывает на поставки МС-21 без задержек и срывов

От бесперебойных поставок новых самолетов МС-21 по долгосрочному контракту зависит доступность перелетов для россиян и ритмичная работа авиапромышленного комплекса страны, заявил президент России Владимир Путин на презентации новых объектов гражданской авиации. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства подчеркнул необходимость наращивать и обновлять парк воздушных судов за счет отечественных разработок, таких как среднемагистральный самолет МС-21. Он напомнил, что 18 машин уже в производстве и в 2027 году их начнут поставлять «Аэрофлоту».

Кроме того, сегодня компания заказала еще 90 МС-21. Этот масштабный долгосрочный контракт загрузит авиастроителей, их смежников и подрядчиков.

«Рассчитываю, что его выполнение будет вестись в строгом соответствии с намеченным графиком, без задержек и срывов», — добавил Путин.

В августе полностью импортозамещенный МС-21 выполнил первый полет. Самолет проходит сертификационные испытания.