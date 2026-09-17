«Атом» в 2027 году проработает варианты новых моделей авто на своей платформе
Производитель электромобилей «Атом» (АО «Кама») намерен в течение 2027 года проработать варианты новых моделей на собственной технологической платформе, заявил генеральный директор компании Игорь Поваразднюк. Об этом сообщил ТАСС.
«В ближайший год мы фокусируемся на том, чтобы объем цифровых функций на текущем автомобиле нарастить достаточно значительно, на цифровом развитии текущего электромобиля», — добавил глава «Атома».
Ранее компания сообщила о намерении выпустить до 10 тысяч автомобилей в 2026 и 2027 годах. Первые машины уже передали заказчикам. Сейчас команда «Атома» вместе со специалистами завода «Москвич» работает над достижением производительности до 20 автомобилей за смену.
Доля локализации производства в выпуске электрокара сейчас составляет 70%, уточнили в компании.