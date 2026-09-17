«Атом» в 2027 году проработает варианты новых моделей авто на своей платформе

Производитель электромобилей «Атом» (АО «Кама») намерен в течение 2027 года проработать варианты новых моделей на собственной технологической платформе, заявил генеральный директор компании Игорь Поваразднюк. Об этом сообщил ТАСС .

«В ближайший год мы фокусируемся на том, чтобы объем цифровых функций на текущем автомобиле нарастить достаточно значительно, на цифровом развитии текущего электромобиля», — добавил глава «Атома».

Ранее компания сообщила о намерении выпустить до 10 тысяч автомобилей в 2026 и 2027 годах. Первые машины уже передали заказчикам. Сейчас команда «Атома» вместе со специалистами завода «Москвич» работает над достижением производительности до 20 автомобилей за смену.

Доля локализации производства в выпуске электрокара сейчас составляет 70%, уточнили в компании.