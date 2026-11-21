Петербурженка Наталья Зикатова, ставшая известной в интернете как «Морская пехота», умерла в ноябре 2025 года в возрасте 72 лет. Об этом стало известно только сейчас, сообщил телеграм-канал Baza .

Петербурженка стала популярной, когда в 2013 году в Сети распространилось видео из автобуса, в котором она в военной куртке и берете объявила себя морской пехотой и начала командовать водителем. Пользователям запомнились ее яркие реплики» «Я сказала — стартуем!», «Посиди, дружок» и «Вдох-выдох! Упал, отжался!», ставшие мемами.

В последнее время о женщине почти не было новостей. По данным канала, в последние годы она неоднократно проходила лечение в рехабах от алкозависимости. Однажды попала в психиатрическую больницу с обострением параноидальной шизофрении.

Ранее в Рунете завирусился ролик с учительницей, клеящей распечатанные интернет-мемы при проверке школьных тетрадей.