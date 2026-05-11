В США заявили, что Рубио любит показывать близким мемы о себе

Государственный секретарь США Марко Рубио любит делиться с близкими интернет-мемами о себе и о работе. Об этом сообщил осведомленный источник газеты The New York Times .

«По словам видевшего это человека, Рубио, который помимо должности главы дипломатического ведомства страны почти год занимал пост советника по национальной безопасности и исполнял обязанности главного архивариуса, любит показывать друзьям и коллегам мемы о себе», — написали авторы материала.

Сейчас Рубио работает над тем, чтобы очаровать избирателей. Его комментарии, как и высказывания вице-президента Джей Ди Вэнса, становятся вирусными. Предполагается, что Вэнс и Рубио могут стать конкурентами в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил с Рубио график двусторонних контактов.