Российские школьники стали использовать мем «67» для фото на последних звонках

Мем «67» стал популярен у столичных учеников во время последних звонков. Дети используют его, когда приходит время сделать общее фото, рассказали 360.ru родители школьников.

«Дети охотно используют словосочетание „сикс-севен“ как фотокричалку во время группового снимка класса на память. Сегодня мы наблюдали, как многие выпускные классы — и четвероклашки, и девятиклассники — использовали это слово вместо известного „чиз“», — рассказала 360.ru мать выпускника одной из столичных школ Елена.

По ее словам, классные руководители охотно поддерживают трендовую кричалку во время группового снимка.

«Шесть-семь», или six-seven, — вирусный интернет-мем 2025–2026 годов, который подростки используют как универсальную реакцию.

