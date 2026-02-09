Герой мема «филяй-филяй» рассказал о планах приехать в Россию

Немецкий танцор, блогер и модель Самуэль Домен, ставший героем мема «Филяй-филяй», рассказал о любви к музыке российского исполнителя Miyagi и планах посетить страну. Об этом он заявил в интервью РЕН ТВ .

По словам Домена, у его успеха нет секрета, а главным он считает искреннее удовольствие от того, чем занимаешься.

«Если ты любишь свое дело, все будет получаться. Потому что когда ты любишь то, что делаешь, у тебя появляется эта энергия, и все это чувствуют», — отметил немецкий танцор.

Он также рассказал, что вирусный ролик сняли спонтанно после вечеринки в Кельне — сразу после шоу Germany’s Next Topmodel. По словам Домена, он просто танцевал и наслаждался моментом, а видео неожиданно разлетелось по соцсетям.

Блогер добавил, что при выборе музыки старается прислушиваться к своему сообществу. В последнее время ему особенно нравится творчество российского исполнителя Miyagi. Домен уже снял несколько видео под его треки и собирается продолжать.

В интервью журналистам блогер также сказал, что хотел бы однажды приехать в Россию и встретиться с подписчиками.

«Филяй-филяй» стал одним из самых популярных мемов конца 2025 года. Все из-за видео с парнем, танцующим под песню Vielleicht Vielleicht. Молодой человек так понравился пользовательницам из России, что они сделали из него настоящую звезду.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.