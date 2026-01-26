Сегодня 15:39 Пирожков из глубинки взрывает TikTok: как танцевать под «Тело-убийцу» Игнатия Винтурова Россиянам объяснили феномен популярности Игнатия Винтурова 0 0 0 Фото: Соцсети Игнатия Винтурова Эксклюзив

Зайдите в TikTok или «Яндекс Музыку» — и вы наверняка наткнетесь на этот трек. Ироничный, с гипнотичным битом и запоминающейся фразой «любовь — пистолет». Песня «Тело-убийца» Игнатия Винтурова стала трендом конца 2025-го и начала 2026 года, породив тысячи танцевальных видео и мемов. Кто ее автор, внезапно переквалифицировавшийся из блогера-юмориста в автора хита?

Кто такой Игнатий Винтуров Игнатий Винтуров — дитя интернета и яркий пример того, как талант, помноженный на узнаваемость, может помочь прорваться в музыкальный мейнстрим. Он родился и вырос в небольшом городе Похвистнево Самарской области. Там же и начинал свой творческий путь. «Я там учился, вырос, становился, радовал сородичей своим творчеством. Начинал делать первые шаги в индустрии, в которой сейчас жизнедеятельничаю», — рассказал 23-летний артист в беседе с SRSLY. Окончив общеобразовательную и музыкальную школы, Игнатий поступил в местный вуз на педагога иностранных языков, но учебу в нем так и не завершил. Некоторое время молодой человек подрабатывал репетитором, а потом перебрался в столицу, о которой мечтал годами.

Фото: Соцсети Игнатия Винтурова

Первая слава пришла к Игнатию из мира юмористических блогов: Винтуров прославился пародиями на винтажные видеооткрытки и экстравагантной, запоминающейся подачей с активной мимикой. Но амбиции простирались дальше. И летом 2024 года, после шести лет стараний, он самостоятельно выпустил дебютный альбом Facecontrol. Артист не скрывает, что максимально доволен собственной работой.

Смотрю видео и слушаю песни так, будто никогда не слышал, и каждый раз удивляюсь: боже, как это круто! <…> Все, что было сказано из этого рта, достойно внимания. Я себя очень уважаю. Игнатий Винтуров

Хотя альбом не стал сенсацией, он точно заложил фундамент для будущего прорыва. Почему все танцуют под песню «Тело-убийца» И этот самый прорыв случился в конце прошлого года: 5 декабря 2025-го Игнатий представил сингл «Тело-убийца», который стал его первой песней, попавшей в официальные российские чарты. Трек посвящен токсичным отношениям, где любовь сравнивается с оружием, но воспринимать его буквально — однозначно ошибка. Весь смысл кроется в тоне и подаче: от обложки с парнем верхом на пуле до чрезмерно драматичных строк — это почти театральная ирония. Винтуров не страдает, он играет в страдание, высмеивая клише поп-музыки. Это делает песню умнее, чем кажется на первый взгляд, и превращает ее в мем.

Фото: Соцсети Игнатия Винтурова

Этой композицией Игнатий запустил идеальный контент-пакет для TikTok: броское название, запоминающийся мотив и простой, но эффектный визуальный якорь в виде танца.

Трек завирусился, набрал миллионы просмотров и запустил массовый челлендж. Тысячи пользователей создают видео под эти звуки: снимают собственные версии танца, хвастаются спортивными формами или просто пародируют фирменный стиль Винтурова.

Параллельно в комментариях развернулось не менее занимательное развлечение: россияне обсуждают, на кого же похож артист. Игнатия сравнили с Артуром Пирожковым (Александром Реввой), принцем Чармингом из «Шрека» и даже персонажем «Зверополиса» — мэром города. На последнее сравнение сам Винтуров отреагировал с юмором, обыграв его в свежих роликах.

Фото: Соцсети Игнатия Винтурова

Что дальше? Винтуров после «убийственного» успеха Впервые попав в чарты, Игнатий оказался на перепутье. Останется ли он автором одного хита или использует успех как трамплин? Его амбиции говорят в пользу второго варианта. Винтуров не исключает, что следующим этапом его творческого развития станет сцена.

У меня так кровь течет: мне нужно себя показать, где-то повыступать, повыпендриваться. Театр был бы прекрасной площадкой для этого порыва. Игнатий Винтуров

Артист признался, что примером целеустремленности для него является Мадонна. По его словам, это пример того, как трудолюбие сворачивает горы. Этим принципом он и собирается руководствоваться дальше. А еще Игнатий заботится о здоровье и не употребляет алкоголь. Для создания будущих хитов ему не требуется допинг. «Я человек непьющий, все, что я делаю, — на трезвую голову, ничего похабного за этим не стоит», — подчеркнул блогер.

Что на самом деле привлекает зрителей

Феномен Игнатия Винтурова показывает, как сегодня устроено внимание зрителя и чего от контента ждут пользователи социальных сетей. Его видео многим кажутся странными и даже кринжовыми, однако именно такой формат хорошо работает в современной медийной среде, говорит эксперт по коммуникациям, репутации и системному пиару Гаянэ Асадова.

Одни называют его продолжателем линии комических поп‑артистов вроде Артура Пирожкова, другие видят в нем пример так называемой постиронии, а третьи воспринимают все как признак «деградации вкусов». Если рассматривать этот кейс глазами специалиста по коммуникациям, становится видно, что успех Винтурова связан не со случайностью, а с тем, как сейчас устроены социальные сети, алгоритмы и поведение зрителей. Он очень точно попадает в существующие правила игры. Гаянэ Асадова

Умение завладеть вниманием пользователя сейчас очень сложно. В соцсетях на это есть буквально несколько секунд. Или ты попал, или тебя пролистнули и не вспомнили. И Винтуров, надо признать, умеет привлекать и удерживать внимание. «У Игнатия с первых кадров работает узнаваемый визуальный образ: специфическая поза, выразительная мимика, подчеркнутая пластика. Музыка простая и ритмичная, припев легко запоминается, поэтому зрителю не нужно вникать в сложный сюжет», — подчеркнула собеседница 360.ru. Играет на руку и удобный формат для повторения. Речь об этих немного странных и манерных, но веселых танцах. Зрителям нравится возможность участвовать, а не просто смотреть. Плюс у роликов Винтурова есть четкий сценарий: характерные движения, жесты, ракурсы, выражения лица. «Любой пользователь может повторить этот шаблон и снять собственный ролик по тому же принципу. Именно такой легко копируемый формат превращается в челлендж: люди делают пародии, вариации, добавляют свои шутки и эмоции», — пояснила Асадова.

Фото: Соцсети Игнатия Винтурова

Работает в случае Игнатия и легкая ностальгия, когда зрители снова окунаются в поп‑культуру примерно двухтысячных и десятых годов: простые мелодии, немного театральная подача, яркий образ «героя клипа». Это создает ощущение знакомой среды, хотя все обрамлено ироничным и немного абсурдным стилем. Такой микс узнаваемости и странности часто вызывает улыбку и желание переслушать трек. Вместе с тем кому-то все это кажется кринжем и дурновкусием. Возможно, дело в слишком серьезном восприятии такого контента, хотя это и излишне. С учетом этого, по мнению специалиста, было бы преувеличением называть интерес к хитам Винтурова и похожих ироничных артистов деградацией.

Нужно помнить, что изменился режим потребления контента. Короткие видео, по сути, — это отдельный жанр. С другой задачей. Они дают быстрое эмоциональное впечатление, короткий всплеск энергии или повод для совместной активности. Такие ролики не конкурируют с серьезной музыкой, театром или кино. Условно говоря, это «фастфуд» в медийной среде. Его неправильно сравнивать с высокой кухней и на этом основании делать выводы о «конце культуры». Гаянэ Асадова

Более того, современный зритель гораздо чаще смотрит контент «с дистанцией». Он может одновременно испытывать смущение, смеяться и все равно включать видео еще раз. Это уже не наивное поклонение артисту, а своего рода коллективная игра. Зрители понимают, что образ намеренно чрезмерный, и именно поэтому он их привлекает. Таким образом, по словам Асадовой, кринж в данном случае становится не проблемой, а механизмом вовлечения.

«Один человек свободно совмещает разные уровни потребления. Он может слушать серьезную музыку, смотреть сложные фильмы и в то же время снимать легкие ролики под вирусный трек. Это не отменяет одно другим, а просто показывает разнообразие его медиаполя», — указала собеседница 360.ru.

Фото: Соцсети Игнатия Винтурова

Побеждает не самый сложный С точки зрения коммуникаций, феномен Игнатия Винтурова, по оценке Асадовой, наглядно демонстрирует несколько важных принципов. Во-первых, он снова показывает, что побеждает не самый сложный контент, а самый узнаваемый. Простые визуальные и музыкальные элементы, которые легко считываются, работают особенно эффективно.

Во-вторых, виральность. Она поддерживает возможность участия. Чем проще зрителю повторить формат, тем больше шансов, что контент пойдет по кругу в виде челленджей и пародий.

В-третьих, постирония и ощущение кринжа можно рассматривать не как угрозу вкусу, а как язык коммуникации. Люди обсуждают и разделяют этот опыт, а значит, вокруг него формируется сообщество. «С профессиональной точки зрения, феномен Игнатия Винтурова показывает не падение вкусов, а хорошее понимание логики социальных сетей. Яркий образ, простой повторяемый формат и возможность зрителя стать участником процесса формируют ту самую вирусность, которую многие бренды и медиа пытаются получить осознанно», — заключила она.