Медведев в посте о ЕС вспомнил мем bóbr kurwa

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в публикации о военных «перспективах» Евросоюза сделал отсылку к известному мему польского происхождения bóbr kurwa. Об этом политик написал в мессенджере MAX .

Политик заявил, что не верит в то, что США вступятся за Европу в случае начала конфликта с Россией. Он посоветовал ЕС здраво оценить собственные силы, прежде чем кричать о готовности дать решительный отпор Кремлю.

«Voilà, bóbr kurwa!» — подытожил Медведев.

Фраза bóbr kurwa стала вирусной после размещения в Сети видео, автор которого, встретив крупного бобра, не смог сдержать свой восторг. Медведев уже не в первый раз вспоминает этот мем, комментируя события в Польше и других европейских странах.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Европа хочет создать новый военный блок против России.