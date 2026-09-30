«Нейрослоп» возглавил опрос на звание «Слово года — 2026»

Неологизм «нейрослоп», обозначающий созданный искусственным интеллектом низкокачественный контент, набрал 18% голосов в опросе на звание «Слово года — 2026». Об этом сообщил MIR24.TV .

Второе место занял термин «нишевый» с 16% голосов. По 14% участников опроса выбрали понятия «ред-флаг» и бессмысленное выражение «сикс севен». При этом почти 24% респондентов признались, что не смогли бы объяснить значение ни одного из этих слов без поиска в интернете.

По данным «Медиалогии», только за первое полугодие 2026 года в русскоязычном сегменте интернета зафиксировали более 1,26 миллиона сообщений с фразой «сикс севен». Распространению вирусного мема, ставшего новым культурным кодом цифровой эпохи, способствовали соцсети и поколение альфа.