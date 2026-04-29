Сегодня 13:50 «Можно, а зачем?». Какие мемы и тренды на пике популярности в 2026 году Brand Analytics составила список самых популярных мемов начала 2026 года

Интернет

Соцсети

Блогеры

Интервью

Мемы

Фраза «Можно, а зачем?» из интервью российского блогера и представителя «Автоваза» превратилась в главный мем в русских соцсетях в первом квартале 2026 года. Рассказываем, что стоит за этим выражением и что еще популярно в рунете.

«Можно, а зачем?» Аналитики Brand Analytics назвали топ мемов начала 2026 года. Самым популярным стала фраза «Можно, а зачем?», сообщил ТАСС. Мем стал вирусным после интервью Олега Груненкова, руководителя проектов новых автомобилей «АвтоВАЗа». Так он ответил на вопрос российского блогера о возможности создания машины, сравнимой с BMW. «Можно, а зачем?» набрал 294,2 тысячи упоминаний. Примечательно, что после «АвтоВАЗ» зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?» Информация появилась в открытой базе Федерального института промышленной собственности. Под этой маркой компания намерена выпускать автомобили, печатную продукцию, обувь, одежду, головные уборы, игрушки и пиво.

«Фа втфа пепе шнейне» За «Можно, а зачем?» следует мем «Фа втфа пепе шнейне» с 292,6 тысячи упоминаний. На третьем месте — фраза «Мой 2016-й» (241,1 тысячи упоминаний). «Фа втфа пепе шнейне» — это вирусный мем и сленг рэпера Ганвеста (Ganvest), ставший популярным в начале 2026 года. Эти фразы означают «на богатом» (роскошь), одобрение и недоумение. Они отсылают к бренду Chanel, мему «Лягушонок Пепе» и английскому WTF. Мем стал популярным благодаря своей абсурдности, постоянному повторению исполнителем и использованию слов в соцсетях как «вербальных маркеров», привлекающих внимание.

«Мой 2016-й» В соцсетях стал вируситься тренд про 2016-й. Пользователи массово выкладывают фотографии десятилетней давности, называют 2016 год «прайм-эрой» и мечтают, чтобы 2026-й был таким же. Это о стремлении вернуться в более простые, радостные времена и «живой» интернет. В 2026 году 2016-й стали воспринимать как источник вдохновения для моды, музыки и визуального искусства. Всего аналитики обработали более девяти миллиардов сообщений в русскоязычных соцсетях с 1 января по 31 марта 2026 года. Среди лидеров оказались «Сикс Сэвен», «Данил Колбасенко», «Филяй-филяй», «Возьми телефон, деткааа» и другие.