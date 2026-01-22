22 января 2026 19:45 «Пепе, шнейне, фа, втфа»: как поддержать любой разговор мемными словами Ганвеста 0 0 0 Фото: стокадр из выпуска шоу «УТРО ТНТ» Тренды

В соцсетях продолжает вируситься мем «пепе, шнейне, фа, втфа». Многим кажется, что зумеры используют его при любом удобном случае. Но будем честны, делает это не только поколение Z. Что означают эти слова и как они связаны с рэпером Ганвестом, разбирался 360.ru.

Кто придумал «пепе, шнейне, фа, втфа» Авторство фраз «пепе, шнейне, фа, втфа» приписывают рэперу Ганвесту (настоящее имя — Руслан Гоминов). Музыкант родился в Актау 11 ноября 1992 года, его детство прошло в бедности. Будущий исполнитель рано начал пытаться зарабатывать самостоятельно, причем в далеких от музыки областях. В разное время он успел побывать и грузчиком, и барбером, даже трудился на стройке. Но желание писать собственные треки, кажется, было с ним всегда. Создавать композиции он начал в 2008 году. Сначала в очень жестком формате. Спустя 10 лет музыкант решил изменить стилистику. По словам рэпера, заниматься творчеством ему нравилось под разными псевдонимами, но в конце концов он осознал, что сценическое имя все-таки должно быть одно. С сентября 2025 года в аккаунте Ганвеста в Instagram* стали появляться завирусившиеся ныне слова.

Фото: стокадр из выпуска шоу «УТРО ТНТ»

Что означают «пепе, шнейне, фа, втфа» Не так давно музыкант стал участником шоу «Утро. ТНТ» и появился в студии в футболке с изображением той самой вирусной фразы и заявил, что с помощью этих пяти слов можно поддержать любой разговор. Вот что они означают: «Шнейне» — расшифровывается как «Шанель». «Мы на крутом, мы на богатом», — уточнил рэпер.

«Пепе» — «папа», «лягушонок Пепе» (последний считается символом интернет-культуры, его образ используется как в безобидных шуточных контекстах, так и в более провокационных. Придумал его художник Мэтт Фьюри). В 94-м выпуске шоу «Кстати» Ганвест отмечал, что лягушонок Пепе, на его взгляд, притягивает деньги.

«Фа» — «да», «хорошо», «все круто».

«Втфа» — выражение недовольства, вопрос «что происходит».

«Кхекхе». Ганвест закашлялся при записи трека, и звук «кхекхе» решили оставить в итоговой версии песни. Рэперу нравится использовать их как междометия. Порой с их помощью он меняет стихи классиков. Звучит это примерно так: «Я помню чудное мгновенье, Пепе, шнейне, втфа, Передо мной явилась шнейне, Как мимолетное втфа, Как гений чистой пепе».

Фото: стопкадр из шоу Азамата Мусагалива

Мемы про «пепе, шнейне, фа, втфа» Сейчас мемные слова Ганвеста продолжают использовать и в Сети, и в офлайн-общении. Правда, некоторые пользователи признаются, что уже начали уставать от них. Некоторым кажется, что это слишком низкоинтеллектуальный юмор. Впрочем, тут стоить вспомнить популярный не так давно брейнрот с Тралалело Тралала. Смысла почти ноль, зато смешно. И принцип у подобных мемов именно такой — чем абсурднее, тем лучше. Так же стоит относиться и к пепе, шнейне, фа. Тем более что авторы рилсов с ними, напротив, с их помощью передают то самое ощущение, когда чувствуешь себя немного беспомощным и уж точно не гением и гигантом мысли. Например, такими могут быть первые мысли в колледже, на новой работе и так далее. Часто их используют в мемах, где перед автором стоит выбор «миллион долларов или ты будешь слышать мысли кота?», он, конечно, выбирает второе и в итоге слышит «пепе, шнейне, фа». Некоторые, как и Ганвест, переделывают известные стихи или песни, вставляя в них мемные слова. Очень популярный вариант «исправленной» скороговорки про Греку, который ехал через реку. Как несложно догадаться, в новой интерпретации она выглядит как «ехал пепе через шнейне». * Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.