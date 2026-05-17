Папа римский поразил детей популярным мемом

Папа римский Лев XIV показал популярный мем «6-7» (six-seven) на встрече с молодыми католиками в Риме. Его действия сняла и распространила пресс-служба Ватикана.

Около тысячи юных паломников из архиепархии Генуи прибыли в итальянскую столицу в рамках подготовки к таинству конфирмации. Некоторые из них предложили понтифику повторить популярное в сети движение.

На кадрах видно, как подростки показывают папе римскому жест, напоминающий взвешивание на весах движениями рук вверх и вниз. Тот некоторое время смотрит на сопровождающих взрослых, один из них тоже говорит «six-seven». Тогда глава римской католической церкви повторяет мемное движение.

Тренд «6-7» зародился в социальных сетях благодаря треку «Doot Doot (6 7)» рэпера Skrilla и видеороликам-эдитам с участием игрока НБА Ламело Болла. Жест и фраза не несут в себе никакого смысла, однако они стали культурным феноменом среди современных детей и подростков.

Ранее папа римский Лев XIV поразил соцсети винтажными кроссовками Nike.