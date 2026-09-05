Сегодня 08:01 «Пухосос», «сикс-севен», «брейнрот» и другие. В России отобрали топ-40 часто употребляемых слов Филолог Бондаренко: слово года показывает движение человеческой мысли Фото: Максим Блинов / РИА «Новости» Эксклюзив

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Эксперты отобрали 40 возможных претендентов на то, чтобы стать словом года. Разброс в перечне довольно большой — от новояза до молодежного сленга. Но это лишь доказывает, что русский язык по-прежнему живо развивается даже не ежедневно, а ежеминутно, заверил 360.ru кандидат филологических наук Юрий Бондаренко.

Слово года — 2026 Определились соискатели на звание «Слово года — 2026». В список импринта «Лингва», издательства «Мир и Образование» и филологического проекта «Скворцовские чтения» попало четыре десятка очень разных финалистов, отражающих значимые для общества темы. Отбор проводили с помощью голосования интернет-пользователей. В числе прочих выбор пал на «нейросеть», «пухосос» (вымышленные робот для уборки тополиного пуха), «колобок» (привет, кино!), «бензин», «блокировка», «миллениалы», «Макс» (имеется в виду российский мессенджер), «нишевый» (то есть «для узкого круга»), «дрон». Также не обошлось без вирусного интернет-мема «сикс-севен» (подростки используют его как универсальную реакцию на что угодно) и «брейнрота» (это слово значит контент низкого качества либо полное отупение). Эти и другие слова оценят по частоте упоминания, а окончательный выбор сделают лингвисты, филологи, журналисты и деятели культуры.

Фото: Анастасия Петрова / РИА «Новости»

Русский язык очень живой Выбор слова года — очень человеческая история. Ведь люди любят выбирать, ранжировать, определять чемпионов, напомнил 360.ru кандидат филологических наук, доцент кафедры «Интегративная и цифровая лингвистика» Донского государственного технического университета Юрий Бондаренко.

Мы очень любим оперировать и словами-чемпионами в том числе. Это просто такая человеческая натура, человеческая сущность. А язык — очень подвижная система. И наш великий, русский, могучий — он очень живой и меняется каждый день. Его бытовое, разговорное воплощение претерпевает изменения даже не ежедневно, а ежеминутно. Юрий Бондаренко

Помимо прочего, слово года показывает, какой интерес вызывает та или иная сфера, сказал филолог. Например, внедрение в речь словосочетания «искусственный интеллект» и его производных напрямую связано с профессиональной деятельностью людей. «Если мы говорим про „ИИ“, например, то не знаю, может ли оно претендовать на слово года. Искусственный интеллект, по-моему, уже давно прочно вошел в жизнь. Эта аббревиатура, в том числе „иишка“ и так далее, на слуху года три», — напомнил филолог.

«Сикс-севен» — это история про подростков нынешнего поколения. Такое достаточно странное сочетание, но ввиду наличия клипового мышления, которое у наших подростков есть, ничего удивительного в этом нет. Они какие-то вещи — мемы, отрывки из клипов — вводят в нашу жизнь. Юрий Бондаренко

Работая с молодежью, взрослые должны понимать их язык и знать, что означает то или иное слово. Это также помогает преподавателям привлекать внимание аудитории во время занятий и неформального общения — поймать единую волну, отметил филолог. Он добавил, что слово года указывает на движение человеческой мысли, социальные аспекты жизни. Его активно исследуют филологи, используют в маркетинге, заголовках СМИ, чтобы «зацепить» читателя. Причем нет никакой гарантии, что будет прямая корреляция между названием и тем, о чем пойдет речь в статье.

Фото: Любовь Чиликова / РИА «Новости»

Первые «Слова года» Слово года выбирают не просто так — считается, что оно становится точным психологическим или культурным диагнозом эпохи. Впервые эту игру начали в Германии в 1971 году с подачи Общества немецкого языка. Победителем стало прилагательное aufmüpfig, которое можно перевести как «строптивый», непокорный», или «бунтарский». Начиная с 1977 года немцы стали выбирать слово года на постоянной основе. А в 1990 году Американское диалектное общество подсадило на голосование жителей США. Неторопливая Великобритания с Оксфордским словарем наперевес присоединилась к тренду только в 2004 году.

Интересно В мире выбирают не только «Слово года», но и «Антислово», определяют «100 слов века», также существует рейтинг «Молодежное слово года».

В России проект «Слово года» стартовал в 2007-м с помощью известного лингвиста, культуролога и философа Михаила Эпштейна*. Тогда победу одержал «гламур» — сегодня уже позабытое определение демонстративной роскоши и показному лоску. Единого государственного органа, который бы официально утверждал слово года, в России нет. Существует несколько независимых крупных проектов, которые организуют филологи, лингвистические платформы и книжные издательства. Так как они используют разные методики подсчета, победители чаще всего не совпадают. В прошлом году в топ проекта тех же организаторов вошли такие слова, как «окак», «лабубу», «токсик», «сигма», «цифровой рубль», «переговоры» и «победа». Однако всех их обошла «тревожность». Аналогичные акции от портала «Грамота.ру» и Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина выбрали победителями «зумер» и «победа» соответственно.