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    Умер саратовский политолог и журналист Дмитрий Олейник

    Журналист и политолог Дмитрий Олейник умер в возрасте 58 лет. Об этом сообщили в Министерстве информации и массовых коммуникаций Саратовской области, передает телеканал «Саратов 24».

    Олейник родился в Саратове, окончил школу № 42 и Саратовский социально-экономический институт. С марта 2007 года он был советником губернатора Саратовской области.

    В 2013–2014 годах Олейник возглавлял газету Общественной палаты области «Глас Народа», а в 2014–2015 годах руководил «Саратовской областной газетой». Он также председательствовал в организации «Народно-патриотический союз Саратовской области» и входил в Общественную палату Саратова.

    Олейник состоял в общественных советах при ГУ МВД России по Саратовской области и региональном министерстве информации и массовых коммуникаций. Его наградили грамотой губернатора области. Министр информации и массовых коммуникаций региона Александр Колоколов выразил соболезнования родным и близким журналиста.

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