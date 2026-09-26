От «собачки» до строчки из песни. МВД дало советы по созданию надежного пароля

МВД: для надежного пароля возьмите строчку из песни, заменив гласные на символы

При создании уникального и надежного пароля не опирайтесь на шаблоны вроде даты рождения, а задействуйте личную логику. Как вариант используйте строчки из любимой песни или стихотворения, говорится в материалах МВД России, с которыми ознакомилось РИА «Новости» .

В ведомстве предупредили, что мошенникам труднее подобрать сложные пароли. Это позволяет надежнее защитить аккаунты.

При создании хорошего пароля следует помнить, что он должен быть длинным и включать в себя заглавные и строчные буквы. Кроме того, не помешает добавить специальные символы. Такие, как, например, знак «собачки» (@). Если выбор падет на строчку из любимой песни, то замените в ней все гласные буквы на символы.

Для защиты аккаунтов используйте двухфакторную аутентификацию и не храните пароли в заметках на телефоне.

Ранее в МВД напомнили, что для защиты от взлома следует удалять неиспользуемые учетные записи. Также необходимо запретить автозагрузку файлов и установить на все устройства антивирус с функцией веб-защиты.