Бедуин обнаружил в пустыне Египта послание из 1977 года

В Египте бедуинский гид Сулейман Зидан во время исследования Западной пустыни наткнулся на рукотворные каменные пирамиды в отдаленном районе Вади Джадид. Среди металлических ящиков на скалистом хребте он нашел стеклянную бутылку с посланием, сообщило издание Times of Malta .

Двоюродный брат и деловой партнер Зидана Айман предоставил редакции фото рукописной записки.

«Май 1977 года; Том Моран; партия 6305; улица Авич Бэй; Мальта», — говорилось в записке.

Кузен Зидана попросил найти любую информацию о Томе. В результате журналисты разыскали сестру Морана Кармен Росситер, которая рассказала, что брат умер в 1998 году в возрасте 54 лет. По словам женщины, Том работал геофизиком в американской компании по разведке нефтяных месторождений в Египте.

Ранее британец Брендон Суоллоу во время ремонта нашел тайник с письмами рабочих, датированными 1 марта 1955 года.