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    Бедуин обнаружил в пустыне Египта послание из 1977 года

    Global Look Press
    Фото: Global Look Press/www.globallookpress.com

    В Египте бедуинский гид Сулейман Зидан во время исследования Западной пустыни наткнулся на рукотворные каменные пирамиды в отдаленном районе Вади Джадид. Среди металлических ящиков на скалистом хребте он нашел стеклянную бутылку с посланием, сообщило издание Times of Malta.

    Двоюродный брат и деловой партнер Зидана Айман предоставил редакции фото рукописной записки.

    «Май 1977 года; Том Моран; партия 6305; улица Авич Бэй; Мальта», — говорилось в записке.

    Кузен Зидана попросил найти любую информацию о Томе. В результате журналисты разыскали сестру Морана Кармен Росситер, которая рассказала, что брат умер в 1998 году в возрасте 54 лет. По словам женщины, Том работал геофизиком в американской компании по разведке нефтяных месторождений в Египте.

    Ранее британец Брендон Суоллоу во время ремонта нашел тайник с письмами рабочих, датированными 1 марта 1955 года.

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