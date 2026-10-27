Специалист Свечникова назвала ошибкой просьбу об отгуле в последний момент

Об отсутствии на работе лучше предупреждать заранее и оформлять его письменно. Ассистент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Софья Свечникова объяснила, как избежать конфликта с начальством, сообщает RT .

Свечникова посоветовала назвать точное время отсутствия, указать, кто возьмет срочные задачи, и предложить отработать пропущенные часы. Просьба в последний момент мешает руководителю перераспределить работу.

Устной договоренности недостаточно: если начальник от нее откажется, отсутствие дольше четырех часов подряд могут оформить как прогул. Поэтому эксперт рекомендовала подать заявление и получить подпись руководителя.

Свечникова напомнила, что статья 185.1 Трудового кодекса РФ дает право на день для диспансеризации с сохранением заработка раз в три года, а после 40 лет — ежегодно. По статье 128 работодатель обязан предоставить до пяти календарных дней без сохранения зарплаты на регистрацию брака, рождение ребенка или в случае смерти близкого.