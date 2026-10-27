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    Новый график выплат от Соцфонда: когда в ноябре придут пособия на детей

    Фото: Медиасток.рф

    В ноябре 2026 года привычный график выплат детских пособий от Социального фонда России изменился, и родители столкнулись с вопросом: когда ждать деньги? Подробности — в материале 360.ru.

    Когда выплатят детские пособия в ноябре 2026 года

    Основная причина изменений в графике выплат — технические и организационные нюансы: перераспределение нагрузки на платежные системы, совмещение с другими массовыми выплатами, а также попадание стандартных дат на выходные и праздничные дни.

    Для большинства ежемесячных выплат СФР использует единый расчетный день — как правило, это третье число месяца. Если эта дата выпадает на выходной, выплату переносят на ближайший предшествующий рабочий день.

    В 2026-м 3, 5 и 6 ноября — дни зачисления выплат семьям с детьми за октябрь, подчеркнули в СФР.

    «Напомним, 3 ноября на банковские счета перечислят: единое пособие; выплату по уходу за ребенком до 1,5 года для неработающих; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву», — рассказали в фонде.

    Выплату из средств материнского капитала переведут 5 ноября, 6 числа — пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим.

    Интересно

    Обычно его выплачивают до 8 числа, но в ноябре эта дата выпадает на выходной, поэтому перечисление будет раньше. Средства поступают утром, днем или поздним вечером — ожидайте зачисления в течение суток. Если выплаты приходят через «Почту России», их доставят с 3 по 25 число в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения.

    Чтобы меры поддержки пришли вовремя, следует проверить:

    «Новые данные работающих получателей пособия по уходу за ребенком до 1,5 года — об измененных ФИО или реквизитах — может представить только работодатель», — добавили в СФР.

    Как начисляются детские пособия

    Важно понимать, что разные виды пособий имеют разные механизмы начисления:

    Если пособие не поступило в ожидаемую дату, рекомендуется проверить статус в личном кабинете на сайте СФР или на Госуслугах: там отображается информация о назначении и перечислении средств. Стоит учитывать, что банки могут зачислять деньги в течение нескольких рабочих дней после отправки из СФР.

    Изменения графика — не отмена выплат и не сокращение пособий, а лишь корректировка сроков перечисления. Важно использовать официальные источники информации, чтобы вовремя получать положенные средства.

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