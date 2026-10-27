Новый график выплат от Соцфонда: когда в ноябре придут пособия на детей

В ноябре 2026 года привычный график выплат детских пособий от Социального фонда России изменился, и родители столкнулись с вопросом: когда ждать деньги? Подробности — в материале 360.ru.

Когда выплатят детские пособия в ноябре 2026 года

Основная причина изменений в графике выплат — технические и организационные нюансы: перераспределение нагрузки на платежные системы, совмещение с другими массовыми выплатами, а также попадание стандартных дат на выходные и праздничные дни.

Для большинства ежемесячных выплат СФР использует единый расчетный день — как правило, это третье число месяца. Если эта дата выпадает на выходной, выплату переносят на ближайший предшествующий рабочий день.

В 2026-м 3, 5 и 6 ноября — дни зачисления выплат семьям с детьми за октябрь, подчеркнули в СФР.

«Напомним, 3 ноября на банковские счета перечислят: единое пособие; выплату по уходу за ребенком до 1,5 года для неработающих; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву», — рассказали в фонде.