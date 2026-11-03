Специалист Санина объяснила, что работодатели должны оплачивать объемные тестовые задания

Тестовое задание на полноценный рабочий день требует оплаты хотя бы по гражданско-правовому договору. Об этом рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина, сообщает RT .

Санина пояснила, что российское законодательство не содержит отдельной нормы об оплате тестовых заданий. Однако суд может расценить объемный труд кандидата как фактическое допущение к работе и признать трудовые отношения. В таком случае спор может завершиться в пользу соискателя.

Короткая проверка навыков на учебном или обезличенном примере может оставаться бесплатной. По словам эксперта, она позволяет оценить базовые компетенции кандидата и не приносит компании практической пользы.

Иная ситуация — реальная задача на несколько часов с доступом к внутренним материалам или данным клиентов. Если результат можно использовать в продукте, презентации, публикации или передать заказчику, речь идет уже не об отборе, а о выполнении труда, подчеркнула Санина.

Эксперт также предупредила: просьба отработать день бесплатно грозит компании не только претензиями кандидата, но и репутационными потерями. Соискатели все чаще открыто рассказывают о таком опыте.