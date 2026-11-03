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    Специалист Санина объяснила, что работодатели должны оплачивать объемные тестовые задания

    Тестовое задание на полноценный рабочий день требует оплаты хотя бы по гражданско-правовому договору. Об этом рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина, сообщает RT.

    Санина пояснила, что российское законодательство не содержит отдельной нормы об оплате тестовых заданий. Однако суд может расценить объемный труд кандидата как фактическое допущение к работе и признать трудовые отношения. В таком случае спор может завершиться в пользу соискателя.

    Короткая проверка навыков на учебном или обезличенном примере может оставаться бесплатной. По словам эксперта, она позволяет оценить базовые компетенции кандидата и не приносит компании практической пользы.

    Иная ситуация — реальная задача на несколько часов с доступом к внутренним материалам или данным клиентов. Если результат можно использовать в продукте, презентации, публикации или передать заказчику, речь идет уже не об отборе, а о выполнении труда, подчеркнула Санина.

    Эксперт также предупредила: просьба отработать день бесплатно грозит компании не только претензиями кандидата, но и репутационными потерями. Соискатели все чаще открыто рассказывают о таком опыте.

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