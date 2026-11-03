Россиянам объяснили, когда работодатель должен оплачивать нейросеть

Работники вправе потребовать от работодателя компенсацию за программы и нейросети, которыми пользовались для выполнения должностных обязанностей. Об этом рассказал адвокат Сергей Жорин в беседе с «Газета.Ru» .

Чтобы вернуть деньги за рабочие программы, сотруднику необходимо письменно обратиться к работодателю, указать, какие сервисы он использовал и зачем, и приложить подтверждение расходов. Жорин пояснил, что фиксированного лимита компенсации закон не предусматривает: сумму и условия возмещения работник и компания должны определить вместе.

«Если сотрудник целый год оплачивал подписку на ChatGPT или другие профессиональные сервисы, это еще не означает, что потраченные деньги вернуть невозможно. Он вправе поставить вопрос о компенсации расходов за весь период их использования в интересах работодателя», — сказал адвокат.

В качестве доказательств подойдут чеки, выписки по счету, рабочая переписка и задания руководства. Однако одной покупки программы будет недостаточно: если сотрудник приобрел ее без согласования и не доказал, что она требуется для работы, компания не обязана возвращать деньги.

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