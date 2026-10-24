ГИБДД проведет рейды против нетрезвых водителей на выходных

Госавтоинспекция проведет массовые и сплошные проверки на дорогах страны с 24 по 25 октября с целью выявления нетрезвых водителей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на региональные управления ведомства.

Проверки начались в пятницу, 23 октября. Госавтоинспекторы проведут рейды против нетрезвых водителей в Кировской области, Бурятии, Красноярском крае, Ульяновской области и других регионах страны.

Сотрудники ГИБДД призвали очевидцев сообщать в полицию, если заметят водителей, управляющих автомобилями в состоянии опьянения или пытающихся сесть за руль в нетрезвом виде. В ведомстве напомнили о недопустимости такого поведения.

«Не рискуйте своей жизнью, жизнями своих пассажиров и других участников дорожного движения: не садитесь за руль после употребления алкоголя», — заявил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич.

Ранее в Тюменской области суд лишил прав 86-летнего водителя после пьяного ДТП.