Омбудсмен рассказала, как страны Прибалтики депортируют русскоязычных без средств

Власти прибалтийских государств депортируют русских зачастую ночью и без средств к существованию. Об этом рассказала РИА «Новости» уполномоченный при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками и вопросам миграции Елена Полонская.

Омбудсмену приходится часто работать с подобными случаями. Она припомнила историю одного из переселенцев Павла, у которого на счету было только 35 евро, денег не хватало даже на гостиницу.

«Если бы наш институт не работал, у нас не было бы налажено межведомственное взаимодействие, мы бы понимали, что человек, оказавшись ночью на границе с 35 евро, не может никуда пойти», — посетовала Полонская.

В похожеее положение прибалтийские чиновники ставят и многие семьи, в том числе с маленькими детьми.

«Тут же тоже элемент такого унижения человека. Иди в Россию, посмотрим, кому ты там нужен без денег, куда ты пойдешь», — отметила омбудсмен.

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