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    Омбудсмен рассказала, как страны Прибалтики депортируют русскоязычных без средств

    Полонская: власти стран Прибалтики депортируют русских ночью и без денег

    Фото: 360.ru

    Власти прибалтийских государств депортируют русских зачастую ночью и без средств к существованию. Об этом рассказала РИА «Новости» уполномоченный при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками и вопросам миграции Елена Полонская.

    Омбудсмену приходится часто работать с подобными случаями. Она припомнила историю одного из переселенцев Павла, у которого на счету было только 35 евро, денег не хватало даже на гостиницу.

    «Если бы наш институт не работал, у нас не было бы налажено межведомственное взаимодействие, мы бы понимали, что человек, оказавшись ночью на границе с 35 евро, не может никуда пойти», — посетовала Полонская.

    В похожеее положение прибалтийские чиновники ставят и многие семьи, в том числе с маленькими детьми.

    «Тут же тоже элемент такого унижения человека. Иди в Россию, посмотрим, кому ты там нужен без денег, куда ты пойдешь», — отметила омбудсмен.

    Ранее в Латвии осудили жителя страны за публикацию роликов в TikTok.

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