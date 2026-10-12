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    Социолог Якубович объяснил, как публичная благодарность влияет на репутацию

    Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович объяснил, что публичное «спасибо» влияет на доверие к человеку и побуждает его соответствовать похвале, сообщает RuNews24.ru.

    Якубович выделил четыре функции публичной благодарности. Первая — репутационная: положительные отзывы помогают врачам, мастерам, учителям и волонтерам укреплять доверие. Для врача это также приток пациентов и доход. Эксперт привел в пример сервисы «ПроДокторов» и «НаПоправку», где пользователи выбирают специалистов.

    Вторая функция связана с идентичностью. Человек показывает аудитории, что ценит и замечает хорошее. Благодарность становится частью самопрезентации, но не обязательно неискренней.

    Третья функция — экономика внимания: личное сообщение видит только адресат, а публичный пост — сотни или тысячи людей. Четвертая — нормативная: похвала создает ожидания и становится мягкой формой социального контроля без принуждения.

    «Публичное спасибо — это не замена личному. Это другой жанр. Личное — для души. Публичное — для репутации, сообщества и нормы», — пояснил Якубович.

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