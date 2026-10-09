Приставы начнут активнее взыскивать долги с россиян

Поступления исполнительского сбора в федеральный бюджет России могут увеличиться до 151,6 млрд рублей к 2029 году. Такой прогноз содержится в проекте бюджета, сообщили «Известия» .

Рост связан с увеличением числа исполнительных производств и работой судебных приставов. За первые восемь месяцев 2026 года в их производстве находилось более 97 миллионов дел. За этот период сотрудники службы завершили или прекратили почти 45 миллионов производств на общую сумму свыше пяти триллионов рублей.

«По итогам 2026-го поступления сбора ожидаются на уровне 103 миллиардов. В 2027-м они увеличатся на 14%, до 117 миллиардов», — отметили в издании.

Согласно приведенным расчетам, в 2028 году поступления достигнут 133,1 миллиарда рублей, а в 2029-м — 151,6 миллиарда. Это почти в полтора раза больше ожидаемого результата 2026 года.

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