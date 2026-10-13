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    Синоптик Позднякова исключила отключения отопления в Москве из-за тепла

    Октябрьское потепление в Москве и Подмосковье вряд ли приведет к остановке подачи тепла в дома. Главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова напомнила о предстоящих холодах и заморозках, сообщает Ридус.

    Позднякова назвала несколько завышенными прогнозы «Яндекс.Погоды» и других сайтов, обещающих местами до 17–19 градусов. По ее оценке, ночью температура составит 3–8 градусов тепла, днем — 12–14 градусов. Среднесуточная температура будет колебаться около плюс 8 градусов.

    Синоптик пояснила, что дни становятся короче, солнце поднимается невысоко над горизонтом, а облачность и дожди мешают воздуху прогреваться. В октябре регион еще ожидают холода и заморозки. Позднякова считает маловероятным отключение и повторное включение отопления из-за сложности системы.

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