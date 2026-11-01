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    «Синайский вдовец» Винник после разрыва со стюардессой вспомнил о погибшей в авиакатастрофе жене

    Олег Винник обратился к погибшей жене с трогательными словами

    Фото: РИА «Новости»

    Известный предприниматель Олег Винник опубликовал в личных соцсетях пост о погибшей в авиакатастрофе жене. Также бизнесмен разместил архивные снимки близких.

    Винник потерял супругу и двоих детей в авиакатастрофе 31 октября 2015 года. Авиалайнер, на котором летели родственники предпринимателя, взорвался над Синаем. Теперь в прессе мужчину часто упоминают как «Синайского вдовца».

    В своей публикации бизнесмен написал, что катастрофа разделила его жизнь. Но ему пришлось учиться двигаться дальше. Предприниматель признал, что время не способно вылечить столь серьезные раны.

    Отдельное внимание предприниматель уделил затянувшемуся расследованию. Власти Египта до сих пор отказываются признать произошедшее терактом.

    В последние 10 лет Винник вел активную личную жизнь. Он успел жениться и развестись. Предприниматель также встречался со стюардессой, однако и этот роман закончился.

    Катастрофа A321 над Синайским полуостровом произошла 31 октября 2015. Погибли 224 человека. В Египте до сих пор идет расследование, но по какой статье — неизвестно.

    Ранее крупная катастрофа на железной дороге произошла в Испании.

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