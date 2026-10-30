100-килограммовую авиабомбу времен ВОВ обезвредили в Балтийске

Пиротехники МЧС России обезвредили 100-килограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной войны в Балтийске Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по региону.

«Опасную находку обнаружили рабочие во время благоустройства дворовой территории на улице Головко в Балтийске. <…> Пиротехники обследовали боеприпас, после чего организовали его безопасную транспортировку и уничтожение с соблюдением необходимых мер предосторожности», — отметили в сообщении.

Обезвреживанием занимались специалисты поисково-спасательного отряда МЧС России по Калининградской области. По информации МЧС, с начала 2026 года в Калининградской области обнаружили 93 авиационные бомбы времен Великой Отечественной войны.

Ранее боеприпас времен Великой Отечественной войны уничтожили в Рузе. Опасную находку обнаружил местный житель на своем участке во время земляных работ.